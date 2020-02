Focus dévoile deux nouveaux titres

Focus est en grande forme notamment grâce aux succès de World War Z et de A Plague Tale et l'éditeur ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Focus a profité de la PAX East pour annoncer deux nouveaux jeux.Le premier vient de Blackbird Interactive , les anciens de Relic qui ont développé les remasters d'Homeworld ainsi que l'épisode 0, Deserts Of Kharak . Leur nouveau jeu s'appelle Hardspace: Shipbreaker et il est question de découper des épaves de vaisseau dans l'espace afin de vendre ce qui est récupérable. Le but est d'éponger sa dette. Cette dernière grandit si on meurt et les vaisseaux sont évidemment rempli de périls. Le jeu sortira cet été en Early Access Le second est un JDR tactique à l'esthétique ultra-classe appelée Othercide. On contrôle les Filles, des guerrières féroces qu'on envoie à une mort certaine enfin de vaincre les Autres, une force maléfique inconnue venue d'une autre dimension. Il faudra soigneusement programmer ses différentes attaques en avance afin de maximiser les dommages. Othercide sortira cet été sur PC, PS4 et XO et est développé par Lightbulb Crew , un jeune studios indie parisien.On a hate de voir le tout en action lors du What's Next 2020 mais on est aussi curieux de savoir sur quoi DONTNOD et Streum On travaillent.