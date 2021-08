Focus croque DotEmu (et c'est tout)

On continue dans les annonces de boites qui bouffent d'autres boites avec Focus qui une fois de plus n'aura même pas eu à traverser les frontières, restrictions sanitaires obligent, puisqu'après Streum On , c'est de DotEmu dont l'éditeur vient de se porter acquéreur.Les spécialistes du retrogaming, que ce soit sous la forme de remasters (comme Wonder Boy : The Dragon's Trap ) ou de suite inespérées (comme Streets of Rage 4 ou Windjammers 2 , qui tarde vraiment à sortir) viendront donc ajouter un peu de gaieté au catalogue de Focus, déjà bien rempli de FPS sombres, de RPG vampiriques ou lovecraftiens, et de simulateurs de fermiers allemands. On leur souhaite tous nos voeux de bonheur.