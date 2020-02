Floyd Iraia tabasse dur dans les Rues de la Rage 4

​Sans prévenir, Dotemu débarque dans la rue avec une nouvelle bande annonce de Streets of Rage 4 , toujours en développement par Lizardcube pour la partie graphique, et Guard Crush Games pour tout le reste. Une courte vidéo pour nous rappeler qu’il restait un personnage à découvrir et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Floyd Iraia ! Il rejoindra donc un casting déjà composé d’Axel Stone, de Blaze Fielding et d’Adam Hunter.Les vraies de la street auront reconnu le travail du Dr. Zan de Streets of Rage 3 concernant les gros bras de Floyd Iraia, puisque ce dernier sera équipé de deux énormes bras cybernétiques. De quoi tabasser du loubard comme il se doit, mais aussi avoir une plus grande allonge que ses copains. Par contre, il sera moins rapide et sa santé se régénéra moins rapidement.Dotemu assure le fait que l’on regarde la vidéo plusieurs, surtout avec le volume bien fort. En effet, on savait déjà que l’OST était dans les mains d’une dream team composée de Yûzô Koshiro Hideki Naganuma et Keiji Yamagishi , mais ce que l’on ne savait pas (enfin si, un peu), c’est qu’on allait l’écouter en boucle dans les mois à venir.Pour le reste, l’éditeur annonce aussi quelques détails pour le mode multijoueur. Il sera possible de casser la gueule des méchants jusqu’à 2 en ligne, mais aussi jusqu’à 4 en mode local ! Et ça, c’est une première pour la série. Mais pour cela, il faudra attendre le printemps 2020, avec une sortie toujours prévue sur PS4, Xbox One, Switch et PC.