Flashback 2 : New Washington se montre furtivement

Conrad B. Hart, le protagoniste du premier Flashback , va retrouver New Washington dans sa "suite". Ce doit être bien entendu des quartiers que les joueurs de la première heure n'ont jamais abordé, vu que l’on ne reconnaît absolument pas la ville du tout. Ou peut-être que l’aventure se déroule dans un futur encore plus avancé ? Pourtant il aurait suffi de nous montrer une simple station de métro ...Ainsi, vous n’aurez pas les réponses dans les 35 secondes de gameplay de la vidéo publiée par Microids sur Flashback 2 qui sortira normalement en novembre 2023 sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.