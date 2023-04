ACTU Firewalk with me CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Firewalk Studios a été fondé en 2018 par des anciens de Bungie comme Tony Tsu (general manager chez Bungie et studio head chez Firewalk) et Ryan Ellis (creative director chez Bungie et game director chez Firewalk). Le studio compte désormais près de 150 employées et bosse sur un AAA multi à base de live service qui n'a pas encore été annoncé officiellement. Firewalk Studios vient d'être racheté par Sony et est devenu le 20ème studio Playstation. C'est aussi le troisième studio racheté récemment par Sony dédié à faire du live service après Bungie et Haven.