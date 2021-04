Final Françasy

Voilà une belle histoire comme on les aime. Midgar Studio est un studio nimois qui faisait de la sous-traitance pour d'autres boites. En 2013 ils décident de lancer un Kickstarter pour un jeu de leur propre conception, Edge Of Eternity, un JRPG pur jus inspiré fortement de Final Fantasy. Le Kickstarter est tellement 2013 qu'il mentionne la Ouya et la Wii U comme plateformes cibles. Mais ce dernier fait un bide en récoltant un huitième du montant demandé.Mais quelques mois plus tard, un autre de leur Kickstarter a du succès : celui de Hover : Revolt of Gamers . Inspiré par Jet Set Radio, le jeu va attirer l'attention de Dear Villagers qui publiera la version Steam. Midgar Reviendra à la charge en 2015 avec un deuxième Kickstarter pour Edge Of Eternity. Cette fois il aura du succès notamment grâce à la présence de Yasunori Mitsuda à la BO, un célèbre compositeur japonais ayant bossé sur des JRPGs comme Chrono Cross ou Xenogears.Dear Villagers signe à nouveau pour publier le jeu et ce dernier est sortie en Early Access sur Steam fin 2018 . Après quelques années de boulot de plus, la version finale est presque prête et sortira en Juin sur PC puis plus tard sur PS4 et XO. Comme Midgar le précise, ils ont commencé le jeu à 7 et maintenant ils sont 11. Le jeu est actuellement en promo sur Steam et est dans le top 10 des ventes !