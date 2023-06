Final Fantasy XVI est sorti

Pour les fans de la licence possédant une PS5, l’attente est désormais fini, Final Fantasy XVI étant sorti. Les tests du milieu vidéoludique sont globalement très satisfaisants , même si on note une histoire qui serait inégale et des quêtes secondaires peu passionnantes.Le jeu a l’air de remplir ses promesses, à savoir un gameplay qui serait riche, des environnements magnifiques et des combats impressionnants. Ce qui est quand même la moindre des choses pour un triple A qui se négocie à 79,99€. Merci la taxe next-gen.