FFCC aura du local en ligne

Presque trop beau pour être vrai, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition possède tout ce qu’il faut pour faire de lui un excellent remaster multijoueur, que l’on soit sur Switch, PS4, Android ou iOS. En effet, Square Enix a bien poussé sa communication sur le fait que le titre que l’on a connu sur GameCube en 2003 sera ultra connecté pour son retour, avec du cross-play et du cross save.Tout cela est évidemment une excellente nouvelle, jusqu’à ce tweet sur le compte du jeu . Dans les grandes lignes, Square Enix annonce tout simplement que le multijoueur local a sauté. L’équipe de développement s’est frottées à quelques problèmes techniques et a donc pris la décision que la partie multijoueur passera par une connexion en ligne, via les serveurs de Square Enix. Pour rappel, le mode multijoueur de l’épisode sur GameCube nécessitait de connecter une GameBoy Advance par personnage, afin d’afficher la carte de la zone et quelques autres indications (la vie, la magie, etc.), donc rien d’insurmontable pour ce remaster.Quoi qu’il en soit, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain.