Fast & Nefarious 3 : Kyoto Drift

Si vous avez une Switch, il est fort possible que le stick analogique d'un de vos Joy-Cons déconnent et envoient des fausses informations de mouvement à la console, un phénomène appelé "Joy-Con Drift" par nos amis anglophones. C'est assez embarassant surtout venant de la boite qui a introduit le stick analogique sur consoles... Nintendo s'est engagé à réparer les manettes en question même hors garantie. Dans mon cas, j'ai reçu une nouvelle paire en moins d'une semaine. Cela n'empêche pas Nintendo d'être la cible d'une action en justice collective aux US. Il faut dire que le problème existe aussi sur la Switch Lite ce qui est plus problèmatique vu qu'il faut remplacer la console dans son ensemble. Le président de Nintendo s'est même excusé pour les problèmes rencontrés.