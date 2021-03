Fantasian débarque sur l'AppStore

Cela fait un bon moment que je suis le travail du prochain projet de Mistwalker . Le studio à l'origine de Blue Dragon (2006), Lost Odyssey (2008), The Last Story (2011) ou encore les Terra Battle (2014-2019) pour ne citer qu'eux, et dirigé par un certain Hironobu Sakaguchi, ne travaille dans le genre AAA, mais tape souvent juste lorsqu'il s'agit de raconter une histoire. Cette fois-ci, l'histoire sera racontée sur Apple Arcade , et portera le nom de Fantasian . Même si pour l'instant, il n'y aucune date de sortie sur la page de l'App Store , il est tout de même bon de noter la présence de jeu qui s'est fait très discret depuis son annonce.Il manque encore probablement quelques mois de développement, mais le projet a l'air d'avancer correctement, surtout que l'équipe de Mistwalker n'est pas du genre énorme : seulement 20 personnes. Concrètement, Sakaguchi a souhaité retrouver ce qu'il a connu lorsqu'il avait créé Final Fantasy en 1987. Si il est encore question d'un JRPG, Fantasian se démarque par son esthétique : ce titre est constitué d'un peu plus de 150 dioramas physiques, donc de maquettes, formant les décors de l'aventure ( il y a d'autres exemple sur le site web du studio ). Les personnages, interfaces et autres monstres sont donc incrustés sur l'image, servant le scénario suivant Leo, un jeune homme se réveillant dans un autre monde, tout en ayant perdu la mémoire. Un classique dans les JRPG des années 80/90.Pour le reste, Sakaguchi ne s'éloigne pas trop non plus de ce qu'il aime. On retrouve Nobuo Uematsu à la bande son, des combats au tour par tour avec des ennemis invisibles à l'écran, mais aussi quelques autres bonnes idées liées au format portable du jeu. En effet, il sera possible de "stocker" les ennemis rencontrés en cours de route via le système Dimengeon Battle, afin de les affronter plus tard.