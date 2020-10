Fake Or News - épisode 3

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Gorafi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques.Les patrons de la Team Xecuter ont été arrêtés par la justice américaine et sont accusés de non seulement aider les joueurs à pirater les consoles Nintendo mais aussi d'en tirer profit. Il faut dire qu'en plus de vendre des dongles pour la 3DS et la Switch, la Team Xecuter vendait même un OS custom pour la Switch permettant d'utiliser des ROMs pirates. Le nom d'un des accusés ? Gary Bowser. Oui, Nintendo a fait arrêter Bowser. C'est limite trop beau pour être vrai et même Reggie Fils-Aimé ne s'en remet pas . On regrette juste que ses associes ne s'appellent pas John Kamek et Peter Maskass.Rien n'arrête le sport aux US. Certainement pas un petit coronavirus de rien du tout. Mais comment faire pour remplir les stades sans tuer les spectateurs ? A chacun sa technique. Pour la NBA (basketball), on met des écrans géants au bord du terrain et les spectateurs se connectent via Teams. Pour la MLB (baseball), on insère des faux spectateurs comme dans les jeux vidéo pour un résultat certifié uncanny valley. Mais du côté de la NFL (foot US), on veut des vrais gens dans des vrais stades. Du coup : on accroche des bombes de désinfectants à des drones et on les fait survoler le stade. Je propose d'aller encore plus loin et d'utiliser les drones PENDANT les rencontres histoire de servir des bières et des hotdogs pour ne pas avoir besoin de se lever.Les objets connectés envahissent la vie de tous les jours pour le meilleur et surtout pour le pire. L'un des principaux problèmes est leur manque de sécurité. C'est relativement gênant quand un voisin pirate vos lampes de chevet et transforme votre chambre à coucher en arbre de noêl. C'est encore plus génânt quand l'objet connecté en question est attaché à votre pénis. Le Qiui Cellmate est une ceinture de chasteté pour hommes qui peut être contrôlé à distance par une appli via Bluetooth. Mais des chercheurs en sécurité se sont rendus compte qu'il était très simple de hacker le système et de bloquer définitivement la ceinture en question obligeant l'utilisation de coupe-boulons pour sauver popol sous peine de souffrir du syndrome des couilles Bluetooth.