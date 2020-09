Fake Or News - épisode 2

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Gorafi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques sauf les commentaires sarcastiques en italique.Tom Cruise approche de la soixantaine et mis à part un Oscar, il a accompli tout ce qu'un acteur hollywoodien peut accomplir à savoir 10 milliards de dollars de recettes au box-office et la Freedom Medal of Valor, la récompense la plus prestigieuse de la Scientologie créée spécialement pour le bonhomme. Du coup il en quête de défis et pour son prochain film il va aller dans l'espace. Et on ne parle pas d'effets spéciaux ou d'un truc fait en studio. Il va réellement aller dans l'espace accompagné par Doug Liman (réalisateur de Edge Of Tomorrow) histoire de tourner un film.On ne sait pas quel est le sujet et si même il y aura un sujet autre que "C'est Tom Cruise dans l'espace". On sait juste que le décollage est prévu pour Octobre 2021. La NASA est partenaire et bien évidemment Elon Musk via SpaceX est aussi de la partie. Entre mégalos ayant divorcé trois fois, on se comprend. Le tout aura un budget de 200 millions de dollars et Universal a donné son accord durant une réunion sur Zoom . Le pauvre Tom va probablement déchanter quand il va découvrir qu'on ne peut pas courir dans l'espace autrement qu'en faisant du sur-place Les boites type Uber ou Deliveroo ont la cote en ce moment alors qu'elles ne font pas un centime de bénéfice. Du coup le concept est décliné à toutes les sauces particulièrement aux US. On a ainsi vu Washio, le Uber du lavage de linge, et Wag!, le Uber du promenage de chien. Mais on vient de passer l'étape d'après avec Civvl alias le Uber de l'expulsion.En rejoignant Civvl, vous aurez la joie d'effectuer des petits boulots enrichissants comme placarder des affiches ou faire le vide dans un appartement après que ses locataires aient été mis à la rue. Et avec un taux de chômage record et un filet de protection sociale fin comme du papier à en-tête, le business est en plein boom ! Qui sait ? Peut-être éviterez-vous d'être expulsé en expulsant les autres.