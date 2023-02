Faire tourner Atomic Heart comme une horloge de l'Apocalypse

FPS : 30

Résolution : 1080p

Paramètres graphiques : Bas

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i5 2500 / AMD Rysen 3 1200

Mémoire vive : 8 GB (12GB recommandée)

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380

Disque dur : 90 GB HDD (SSD Recommandé)

DirectX : Version 12

FPS : 60

Résolution : 1080p

Paramètres graphiques : Bas

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i5-6500 / AMD Rysen 3 1200

Mémoire vive : 8 GB (12GB recommandée)

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Disque dur : 90 GB HDD (SSD Recommandé)

DirectX : Version 12

FPS : 60

Résolution : 1080p

Paramètres graphiques : Moyen

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD Rysen 5 1400

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT

Disque dur : 90 GB SSD

DirectX : Version 12

FPS : 60

Résolution : 1080p

Paramètres graphiques : Élevé

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i5-7600K / AMD Rysen 5 1600

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 XT

Disque dur : 90 GB SSD

DirectX : Version 12

FPS : 60

Résolution : 1080p

Paramètres graphiques : Ultra

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i7-7700K / AMD Rysen 5 2600X

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT

Disque dur : 90 GB SSD

DirectX : Version 12

FPS : 60

Résolution : 2160p

Paramètres graphiques : Ultra

Système d'exploitation : Windows 10 (version 20H1 ou plus récente, 64-bit versions)

Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Rysen 5 3600X

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Disque dur : 90 GB SSD

DirectX : Version 12

Le jeu a beau être Gold depuis fin janvier , on ne savait pas trop à quelle sauce Atomic Heart allait bouffer les ressources de notre PC. Eh bien il n'est pas difficile, il peut à la fois se contenter de restauration rapide comme jouer les gourmets en fonction de ce que vous avez dans le frigo comme vous allez voir.Configuration minimale 30 FPS :Configuration minimale 60 FPS :Configuration Moyenne :Configuration Élevée :Configuration Ultra :Configuration Ultra 4K :Bon, cela s'explique aussi en partie parce que le titre est jeu vidéo transgénérationnel, il sortira aussi bien sur les anciennes consoles tel la PS4 et la Xbox One, que les nouvelles tels les Xbox Series et la PS5. On verra le réel état de son optimisation toutes plateformes confondues à sa date de sortie le 21 février 2023 prochain. On espère très fort ne pas être déçu.