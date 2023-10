ACTU Factorcast #26 : Amourette Core Fougère le 24 October 2023 par email @JeSuisUneFouger

Chose promise, chose due !* A peine une semaine après son enregistrement, le nouvel épisode du Factorcast est monté, mixé, uploadé et disponible pour vos esgourdes ! Vous voyez, même une bande de vieux cons comme nous est capable de changer, un peu, avec beaucoup d’efforts.

*Offre non contractuelle



Ce mois-ci, nous retrouvons notre MC Newin accompagnée de Fougère, qui fait partie des meubles maintenant, et Xavor2Charme, la dernière recrue de l’équipe ! Il en profite d’ailleurs pour nous parler de jeux de bagnoles en intro, pendant que Fougère enchaîne sur un petit sermon sur EvE Online et que Newin conclut par un tir groupé de tous les jeux qui ont attiré son attention récemment.



Le plus gros morceau de ce podcast est réservé aux jeux de Mechas ! On y parle beaucoup de Armored Core 6, mais pas que, puisque Zone of the Enders, Phantom Brigade et Into the Breach sont également mentionnés pendant ces discussions.







On espère que ça continue de vous plaire et nous sommes toujours à l'écoute des retours que vous pouvez avoir à faire !