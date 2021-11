Exo One décollera le 18 novembre

Pour résumer ce qu'est Exo One , on peut dire que c'est Tiny Wings mais en 3D, avec une boule à la place du piaf, et les vastes étendues de planètes lointaines à la place des collines pastel. Ca fait un paquet d'années que le studio Exbleative développe son jeu, mais il en voit enfin le bout et vient d'annoncer qu'il sortira le 18 novembre. Il y a une petite vidéo pour accompagner cette annonce et, si vous n'aviez jamais entendu parler de ce jeu et que vous êtes curieux, une démo est toujours disponible sur Steam