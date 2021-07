Et de six pour Detroit

Sorti en mai 2018 sur PS4 puis un an et demi plus tard sur PC, Detroit: Become Human vient de franchir la barre des 6 millions d'exemplaires vendus et devient la meilleure vente de Quantic Dream . Ce n'est pas surprenant vu la finition quasi irréprochable du titre et sa structure multi embranchements mi-cinématiques mi-QTE, suivant en parralèlle 3 personnages, qui avait tout du casse gueule et qui pourtant fonctionne à merveille.6 millions, c'est un beau chiffre de vente pour un AAA. Quand on pense qu'il n'a fallu que 1 mois et demi à Valheim pour atteindre ce chiffre...