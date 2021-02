ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, on joue le bailli Mad Dog il y a 30 min par email

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Game Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine, on se bat pour (feu) le roi.



Nous quitte cette semaine le metroidvania en 2D Dandara. Le jeu sorti en 2018 est surtout orienté mobile et propose propose un gameplay convenant plus à un écran tactile qu'à une manette. Le tout est édité par Raw Fury.



Ce jeudi le roi est mort ! Et vous allez (peut-être) le venger. For The King est un jeu de rôle / stratégie avec également une partie rogue like. Pas mal d'éléments sont générés de manière procédurale (cartes, dongeons, quêtes), et cela suggère donc une aventure un peu différente à chaque partie. Le système de combat fonctionne au tour par tour et le jeu offre un mode cooperatif.