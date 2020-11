Epic Games : les jeudis gratuits, ce sont des donjons aussi

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant de l'Epic Game Store, pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir.Une fois n'est pas coutume, un seul jeu gratuit au menu.Halloween, c'est (enfin) fini. Du coup c'est par ici la sortie pour les jeux qui font peur. Ce sont donc Blair Witch et Ghostbusters: The Video Game Remastered qui partent du catalogue gratuit de la boutique Epic. J'en profite pour glisser que, si vous avez aimé le jeu Blair Witch, une version VR pour l'oculus quest vient de sortir.Le seul jeu arrivant ce jeudi est le fort sympathique Dungeons 3, sorti il y a tout juste deux ans. Si le jeu marche un peu sur les plates-bandes du mythique Dungeon Keeper, il sait aussi s'en démarquer en mêlant plusieurs genres, notamment de la stratégie temps réel et du Tower Defense. Comme pour ses prédécesseurs, le jeu propose des cartes en souterrain, mais aussi à l'air libre. Il est bon de noter aussi qu'un mode coopératif a été ajouté au jeu.A la semaine prochaine pour de nouveaux jeux gratuits !