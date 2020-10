ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est fantômes et sorcellerie Mad Dog il y a 48 min par email

Chaque semaine, chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant de l'Epic Game Store, pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payant pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir.

On dit que c'est toujours les meilleurs qui s'en vont en premier.



Ainsi, l'excellent Costume Quest 2 s'en va ce jeudi. C'est un très bon jeu de rôle tout droit sorti des manufactures Double Fine : vous pouvez y aller les yeux fermés (et puis c'est gratuit donc bon...)

L'intriguant Layers of Fear 2 avec ses critiques très mixtes sur la toile s'en va lui aussi. Mais attendez : prenez-le, parce que la suite ne va peut-être pas vous enchanter. Et puis on ne le répètera jamais assez : c'est gratuit !



On y va pour les nouveaux.

On commence par Blair Witch (développé par Bloober Team, le même studio qui a fait les Layers of Fear - Epic a dû avoir une promo). Le jeu se situe deux ans après les évenements du film éponyme et a reçu des critiques assez moyennes. Mais bon au moins le héro se fait accompagner par un chien et ça sauve le jeu.



Et puis on a Ghostbusters: The Video Game Remastered. J'insiste sur le Remastered. Le jeu original sorti en 2009 avait reçu un assez bon accueil de la part des joueurs et de la presse. Il proposait une histoire relativement originale avec une possibilité de jouer en coopératif sur certaines plateformes. Dix ans plus tard, quelqu'un s'est dit que ce serait une bonne idée de se faire un peu de blé sans trop d'efforts : le remaster ne fait que coller qu'une couche de lissage grahique, mais ne corrige en rien les défauts de son ancêtre. Note un peu cocasse : l'éditeur de cette version s'appelle MAD DOG GAMES LLC GAMES et ils ont aussi édité World War Z.



A la semaine prochaine en espérant un cru un peu meilleur !