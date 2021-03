ACTU Epic Games : les jeudis gratuits, c'est au fond du puit Mad Dog il y a 1 h par email

Chaque mercredi, on vous fait un récap' des jeux gratuits sortant sur l'Epic Games Store pour vous donner une dernière chance de les ajouter à votre librairie avant qu'ils redeviennent payants pour toujours. Et en plus, on vous dit quels jeux arrivent le lendemain, pour deux fois plus de plaisir. Et cette semaine on découvre un nouveau genre : le top-down, pinball-inspired, hack-and-slash dungeon crawler. Oui, rien que ça.



Comme d'habitude, j'en profite pour signaler que le très scénaristique The Fall quitte l'étalage cette semaine. Le jeu d'action et plateforme de Over the moon met le joueur dans la peau d'une AI devant aider son humain fragile, et surtout, dans le coma, à survivre les dangers habituels qu'on rencontre dans une base spatiale abandonnée.



Cette semaine c'est Creature in the well qui se retrouve sur le devant de la scène des jeux offerts par Epic. Ce jeu sorti en 2019 se veut un mélange entre hack and slash, flipper et dungeon crawler. Vu que c'est très difficile à expliquer avec des mots, je vous mets la vidéo ci-dessous !