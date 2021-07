Epic Games : le monopole du marché de l'art

Quixel (le plus gros fournisseur d'assets photogrammétriques)

Cubic Motion (un spécialiste d'animations faciales)

Hyprsense (un autre spécialiste d'animations faciales)

RAD Game Tools (compression de textures et encodage vidéo)

Capturing Reality (développeur d'un logiciel de création d'assets photogrammétriques)

ArtStation (portfolio en ligne et boutique d'assets 2D et 3D)

SketchFab (boutique d'assets 3D)

Epic Games a la belle vie. Les millions de dollars de Fortnite ont attiré les milliards de dollars de la part d'investisseurs. Ces 3 dernières années, Epic Games a levé plus de 5 milliards de dollars . Pourtant, le studio n'est pas encore entré en bourse et Tim Sweeney reste le PDG et actionnaire majoritaire. Et à la place de flamber tout ce pognon dans des projets idiots comme du tourisme spatial pour millionaires, il a choisi de construire le futur du jeu vidéo en mettant l'accent sur un aspect bien particulier : la création et distribution d'assets 3D.Ces dernières années Epic Games a donc racheté: La news pour SketchFab vient de tomber . Comme pour ArtStation, la première chose qu'a fait Epic Games est de baisser la commission de 30 à 12% comme sur l'EGS et le Marketplace Unreal Engine. Il ne leur manque plus que Turbosquid et Epic aura un quasi-monopole sur la vente d'assets 3D.