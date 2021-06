Encore une histoire de DRMs à la noix

Comme ses petits copains, Ubisoft ferme régulièrement les serveurs multi de ses "vieux" jeux car vous comprenez ça coûte cher ma bonne dame. Mais l'éditeur précise bien que "les fonctionnalités solo resteront accessibles". Et pourtant dans la liste on trouve des jeux purement solo comme Might & Magic X Legacy . Ce dernier a besoin de se connecter à un serveur en guise de protection. Sans cela, vous ne pouvez pas passer le premier acte.Les serveurs en questions étant fermés depuis le 1er juin, les joueurs se sont retrouvés bloqués . Et on parle d'un jeu qui est toujours en vente sur Steam et la boutique Ubi. Heureusement, les types qui ont codé la protection sont des gros mauvais et il suffit de modifier quatre lignes d'un fichier XML pour contourner la protection. Par contre, le DLC reste inaccessible et est toujours en vente sur la boutique. Il y a pourtant une solution tout simple à ce genre de problèmes : arrêtez de coller des DRMs dans les jeux solo. Ou au moins patchez vos jeux six mois après la sortie pour les virer. On va le dire et le redire : les seules personnes que ces protections ennuient sont les joueurs légitimes, pas les pirates...