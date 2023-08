Enchanted Portals ouvrira le 6 septembre

Les fans de Cuphead doivent être ravis que le Studio MDHR ait fait des émules. Le dernier jeu en date s’inspirant des "têtes de tasse" est attendu pour le 6 septembre prochain sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series, et quelques semaines plus tard sur Xbox One et PS4 (sans trop comprendre le pourquoi d’ailleurs) et il se nomme Enchanted Portals Issu d’une collaboration entre l’éditeur Perp Games et du développeur Xixo Games Studio (oui, ça peut prêter à confusion avec Xbox Game Studios si on cligne des yeux au moment de lire le nom), on aura forcément à nouveau le droit à un mix de shoot 'em up, beat 'em up, jeu de plates-formes avec la possibilité de jouer en coopératif en local sur écran partagé.Soyons honnêtes, on voit bien que l'on n'a pas ici la même qualité d’hommage au cinéma d'animation que Cuphead avec celui des années 1930 , mais visuellement, la bande-annonce fait appel à quelques souvenirs, notamment au clip de Love is all de 1974 dont je partage la vidéo en dessous en plus de celle du jeu.