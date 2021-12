Embracer veut avaler Asmodee

Le monde des jeux de plateau se divise globalement en deux. A ma gauche nous avons l'américain Hasbro qui a englouti Wizard Of The Coast, Parker Brothers, Milton Bradley... et qui représente la vieille école. A ma droite nous avons le français Asmodee qui a englouti tout le reste : Descartes, Days of Wonder, Fantasy Flight Games,... ce qui les met à la tête d'un catalogue gigantesque comptant Les Colons de Catan, Les Aventuriers Du Rail, Les Loups-garous de Thiercelieux, Jungle Speed....Mais Asmodee c'est aussi Asmodee Digital qui propose des versions numériques de leurs jeux à succès mais aussi ceux des concurrents comme Pandemic et Carcassonne. Ces jeux vidéo sont bien pratiques car les problèmes d'approvisionnements et de livraisons actuels rendent compliquées la production et la vente de versions physiques. On en est à un point où il y a une pénurie de carton !Si je vous parle de tout cela, c'est parce que le groupe Embracer vient d'annoncer qu'ils comptent racheter Asmodee pour la modique somme de 2,75 milliards d'euros . Asmodee deviendrait alors la neuvième division d'Embracer et devrait opérer de manière autonome. L'équipe dirigeante actuelle resterait en place y compris son PDG Stéphane Carville.