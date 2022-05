Elden Ring tape le carton

Bandai Namco pensait vendre 4 millions d'exemplaires d'Elden Ring. Ils en ont vendu 13,4 millions entre sa sortie le 22 février et le 31 mars. Et le tout sans season pass, DLCs, micro-transactions, NFTs, bonus de pré-commandes... Bandai Namco s'est juste permis une édition Deluxe avec un artbook et la BO. Et on parle en plus d'une toute nouvelle licence qui n'a aucune envie de prendre le joueur par la main.Le développement semble en plus s'être plutôt bien passé : From Software a probablement commencé à bosser réellement dessus après la sortie de Sekiro en mars 2019 et le jeu a été annoncé officiellement en juin 2019. Durant l'E3 2021, Bandai Namco a annoncé une sortie en janvier 2022 et le jeu a été repoussé de seulement un mois.A noter que tout ne semble pas rose chez From Software si on en croit le Glassdoor japonais (même si les avis les plus récents datent de 6 ans) mais peut-être que le succès d'Elden Ring (qui fait suite à celui de Sekiro, 5 millions d'exemplaires vendus) devrait faire réfléchir les éditeurs qui pensent que l'avenir c'est de sortir des jeux-sévices MMO mais pas trop qui se ressemblent tous.