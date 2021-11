Elden Ring sort enfin de l'ombre

Après des mois d'une attente fébrile de la part des adorateurs de Darksouleries, From Software se décide enfin à montrer à quoi ressemble sa future création, Elden Ring , avec une longue vidéo de gameplay commentée d'une vingtaine de minutes. Pour résumer : c'est le croisement entre Dark Souls avec une moustache et Breath of the Wild avec un faux nez.En un peu moins résumé, on arpentera un monde ouvert qui semble assez gigantesque, à pied ou à cheval, on croisera des ennemis qu'on pourra éviter ou attaquer, on pourra placer des points de repère librement sur la map (dont certains qui seront visibles en jeu sous forme de colonnes lumineuses), on pourra se crafter certains objets, et il y aura de grands donjons avec des trésors à récupérer et/ou des boss massifs à défoncer. Le versant multi sera toujours de la partie, avec possibilité de jouer en coop ou en PvP, mais ceux qui préfèrent rester loin des autres êtres humains pourront quand même invoquer des esprits pour combattre à leurs côtés.Pour ce qui est du gameplay, ceux qui haïssent la série des Souls pour ses contrôles d'une infâme lourdeur ne trouveront visiblement pas leur bonheur ici, avec des coups qui mettent toujours une demi-journée à sortir. Enfin, visuellement, on est dans du From Software pur jus : une direction artistique avec quelques fulgurances, complètement desservie par une technique qui accuse facilement dix ans de retard. On espère au moins que ça tournera à peu près correctement - ce qui, compte tenu du passif du studio, n'est absolument pas garanti.À moins d'un nouveau report, Elden Ring arrivera sur PS4/5, Xbox One/Series et PC le 25 février.