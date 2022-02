Elden Ring se lance

À deux jours et quelques heures de la sortie d' Elden Ring From Software et Bandai Namco nous offrent déjà le trailer de lancement de leur nouveau jeu. Celui-ci montre beaucoup de choses durant un peu plus de deux minutes donc il n'est pas impossible que ça spoile : passez à côté si vous voulez vous garder la surprise intacte. Enfin petite précision, en bon casus que nous sommes nous ne prévoyons pas de sortir un test du jeu, du moins tant qu'il ne disposera pas d'un mode facile.