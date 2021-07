EA monopolise le mois de juillet

un stream "The Future of FPS" le 8 juillet à 19:00 où il sera question de Apex Legends et de BF 2042

un stream "EA <3 Independants Studios" le 13 à 19:00 avec des gens qui parleront de jeux déjà sortis comme It Takes Two ou Knockout City ou du prochain Lost in Random

un stream dédié à Madden NFL 22 le 20 à 01:00 (on sent bien que les gens vivants en dehors de US ne sont pas trop la cible)

un stream "More EA Sports !" le 20 à 19:00 avec sûrement du FIFA et du PGA Tour.

Vous trouviez que depuis qu'il s'est dématérialisé, l'E3 a un peu tendance à prendre ses aises et à trop s'étaler ? EA est bien d'accord, c'est pourquoi ils ne vont pas se contenter d'un stream le 22 juillet, et qu'en plus de ça, on aura droit à des spotlights avec :Il va de soi qu'on annule tout de suite tous nos projets de vacances pour pouvoir suivre ça religieusement.