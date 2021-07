E.Y.E fête ses 10 ans

Il y a 10 ans et après de longues années de développement et quelques beta, E.Y.E Divine Cybermancy sortait sur Steam . C'était le premier jeu de Streum On Studio, une bande de moddeurs qui sont passés pro. C'est un jeu très ambitieux qui propose absolument tout ce que vous pouvez imaginer dans un FPS-RPG cyberpunk : du hacking, des pouvoirs psy, des tétrachiés d'améliorations, un univers glaugue et intriguant...Mais surtout E.Y.E a établi la marque de fabrique du studio à savoir des environnements immenses et splendides, des flingues qui ont une patate folle et une BO envoutante. En plus de cela le jeu propose du co-op à 4 et du PvP. C'est parfois assez bordélique et pas forcément bien raconté mais ça reste un trip unique dans le JV. Vous allez crever souvent (pansez vos plaies !) mais l'aventure vaut le détour. 10 ans plus tard, Streum On a sorti Necromunda: Hired Gun qui est leur jeu de la maturité mais derrière la couche Warhammer 40 000 il y a beaucoup de E.Y.E dans le titre (y compris l'interface mal pensée). L'univers d'E.Y.E Divine Cybermancy est vaste . Le premier jeu ne fait qu'en effleurer une partie. Il y aurait largement moyen de faire une suite et/ou un épisode zéro...