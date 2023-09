Dyson réduit tout en poussière

A l'inverse des aspirateurs éponymes, Dyson Sphere Program va bientôt proposer d'augmenter le chaos de vos parties. Cela fait en effet des mois que les chinois de YouthCat Studio préparent une force offensive à leur Factorio-like inter-galactique et ils viennent enfin d'annoncer officiellement sa sortie pour décembre 2023 dans une extension nommée Rise of the Darkfog.Reste à espérer que cet ennemi arrivera à s'intégrer mieux que dans ces vidéos peu flatteuses au système de construction qui se faisait gentiment à votre rythme jusque là. Notons qu'une force noire qui vient tout ravager par surprise, ça sonne comme une métaphore inattendue pour ce jeu qui tourne sous Unity.