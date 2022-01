Dying Light 2 : la communication par les nuls

Il y a quelques jours, Techland s'est dit que ça serait une bonne idée de clamer fièrement que Dying Light 2 aurait "une durée de vie de 500 heures !", soit "presque autant que le trajet Varsovie-Madrid à pied !", une métrique complètement réaliste qui parle évidemment à tout le monde. Face à l'incompréhension des joueurs, ils ont ensuite précisé que "500 heures" serait la durée pour retourner complètement le jeu, mais que les gens normaux devraient en voir le bout en moins de 100 heures. Et finalement, comme ils ont enfin pris conscience qu'ils passaient un peu pour des guignols, ils ont finalement avoué que la campagne se plierait en 20 heures en ligne droite, qu'il en faudrait environ 80 pour terminer la quête principale et toutes les side quests, et que le chiffre de 500 heures ne ciblait que les joueurs complètement obsédés qui étudient chaque pixel à la loupe, l'époussètent, soufflent un peu dessus et le remettent en place avant de passer au suivant. Bref, tout ça pour dire que Dying Light 2 aura une durée de vie normale pour un jeu en monde ouvert. N'hésitez pas à revenir sur Factornews pour toujours plus d'information de qualité.