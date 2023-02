Dwarf Fortress se remplit les poches

Avant la sortie de Dwarf Fortress sur Steam, les développeurs de Bay 12 Games comptaient sur la générosité des fans pour être payés et touchaient dans les 15 000 dollars par mois. Le jeu a fait un carton sur Steam et Bay 12 a récolté plus de 7 millions de dollars et on suppose que c'est après avoir filé à Steam et à l'éditeur du jeu, Kitfox Games, leur commission. Bay 12 alias Tarn Adams et son frère expliquent qu'ils devront payer des impôts sur le tout ainsi que d'autres charges mais c'est un joli succès.