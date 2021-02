DualNonSense

Si vous avez une Switch, il est fort possible que vous ayez rencontré le problème : les sticks analogiques de vos Joy-Cons se mettent à déconner et envoient des mauvais données. On parle de décalage histoire de minimiser le problème mais il ne s'agit pas d'une simple question de calibration. Le mien décider d'aller vers le haut de manière aléatoire. Après avoir tenté tout un tas de solutions trouvées sur le net, j'ai contacté Nintendo qui me l'a gentillement remplacé gratuitement.Sony vient de les rejoindre dans le club des Tokyo Drifters vu que la DualSense de la PS5 connait aussi des problèmes de ​décalage . C'est couvert par la garantie mais pour l'instant le SAV est débordé et les frais de port sont à vos frais. Dans les deux cas, c'est la honte totale. On parle d'une fonctionnalité de base sur des manettes vendues 70-80 euros. Nintendo produit des sticks analogiques depuis près de 25 ans et Sony depuis près de 24. C'est bien beau de nous vendre des vibrations HD qui servent à que dalle et de coller 40 000 symboles Playstation histoire de faire bander The Verge mais ce serait encore mieux de produire du matos moins cher et qui fonctionne.