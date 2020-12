Dual Universe : la beta maintenant

[NdR : l'auteur de cette news a soutenu le jeu pendant son Kickstarter] Dual Universe est passé en beta publique et donc vous pouvez trouver plein de vidéos sur le net montrant différents aspects du jeu. Mais on vous recommande la dernière bande-annonce officielle qui présente l'aspect construction ultra-poussé du jeu.En gros c'est un mélange entre Minecraft, Satisfactory et Space Engineer assez dingue. Et les fonctionnalités présentées ne sont pas des vagues promesses : le tout est accessible dès à présent. Et des milliers de joueurs peuvent se retrouver sur le même serveur. Par contre c'est franchement moche la faute à une DA super basique. Pour vous lancer dans l'aventure, il faut désormais vous abonner ce qui coûte environ $6/mois