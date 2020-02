Du gros collector pour les Avengers

Malgré son design un peu « copie un loupée des films du Marvel Cinematic Universe », il faut tout de même reconnaître que Marvel’s Avengers est très attendu, ne serait-ce que par les fans de comics. Repoussé au 4 septembre prochain pour s’accorder un peu plus de temps de développement, le titre de Square Enix revient encore une fois avec une nouvelle vidéo dévoilant de nouvelles scènes de gameplay, mais aussi plusieurs éditions collector : Marvel's Avengers: Earth Mightiest Edition, Deluxe Edtion et Pre-order Bonus. Tout un programme.Le plus gros package, la Earth Mightiest Edition, contient tout ce qu’il faut pour combler celles et ceux souhaitant claquer 219,99 € dans la boutique de Square Enix . Pour ce prix, 6 tenues Obsidienne pour les Avengers seront débloquées, ainsi que 6 plaques d'identification Obsidienne et un accès au jeu 72 heures avant la sortie officielle. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouvera dans l’édition Deluxe. Par contre, la Earth Mightiest Edition comporte aussi une statuette en PCV de Captain America fabriquée par Gentle Giant (et oui, ce n’est pas du Hot Toys, faudrait pas déconner non plus) mesurant 30 cm. On retrouvera aussi dans cette grosse boîte, un steelbook, une Bobblehead Hulk, un porte-clés Mjolnir, la boucle de ceinture de Black Widow, un schéma de prototype d'armure d'Iron Man, le badge de membre honoraire des Avengers et une photo-souvenir des Avengers avec des visages creepy.Pour rappel, le jeu est toujours en développement chez Crystal Dynamics et sortira sur PS4 Xbox One et Steam . Et si vous vous demandez pourquoi Kamala Khan est dans l’équipe des Avengers alors qu’elle est plutôt chez les All-New All-Different Avengers ou les Champions, c’est juste parce que Marvel l’a proposé à Square Enix, en lieu et place de Hawkeye ou Spider-Man, et qu'une série Ms. Marvel est prévue sur Disney +.