Du gameplay pour Master of Magic "remake"

14 sorciers uniques jouables

5 écoles de magie et 18 traits de caractère pour personnaliser son sorcier.

Plus de 60 capacités spéciales

Plus de 200 sorts à rechercher

14 races à commander, dont des elfes, des nains, des trolls, des draconiens, des orcs, des klackons, des gnolls et bien d'autres encore.

196 types d'unités uniques

Plus de 250 objets magiques uniques, ainsi que de l'artisanat personnalisé.

Deux plans dimensionnels parallèles, Arcanus et Myrror.

Dans les Ehpad où résident les premiers rédacteurs et lecteurs de Factor, lors de la balade quotidienne dans le parc, un sujet de discussion revient inlassablement. Pourquoi diantre certaines gloires des 4X des années 90 ont eu droit à de nombreuses suites ( civilisation Galactic Civilization , etc.) mais pas la seule s'inscrivant dans un univers "Heroic Fantasy" : Master of Magic A la tête d'une armée de créatures Tolkiensques, le joueur incarnait dans ce jeu un magicien dont les sortilèges pouvaient affecter le champs de bataille mais aussi la carte du jeu. La capture de certain éléments géographiques, la construction de villes et de bâtiments, les sorts, les objets uniques, les combats en vue isométrique, etc. en faisait un 4X solide. Si la série Age of Wonders a donné une suite spirituelle à cet univers Heroic Fantasy, les nombreuses annonces de succession ne sont jamais concrétisées.Néanmoins, depuis plus de 10 ans un "fan" bricole le jeu de base, corrige les bugs, améliore l'IA, fait des ajouts conséquents sous le mod Caster of Magic. Son travail offrait une belle fin pour ce 4X oublié. Et pourtant, à la surprise générale, un DLC officiel " Caster of magic " sortait l'année dernière pour ce jeu vieux de 25 ans. Le DLC s'appuie sur le travail de Seravy et ajoute la prise en charge de windows en natif, de nouvelles corrections, etc. Le tout est désormais disponible sur steam sous le nom de Master of Magic classic . Cette mise à jour a été rendue possible par le rachat de la licence à Atari par l'éditeur Slitherine Slitherine ne s'est pas arrêté en si bon chemin et si les yeux de nos boomers sont capables de déchiffrer une UI en 320x200, ça manque de DLSS, de RTX et d'effets visuels contemporains. Alors pourquoi s'ennuyer? Autant faire un remake avec une nouvelle DA pensée pour les résolutions du XXI siècle.Après quelques screenshots et dev logs que l'on peut retrouver chez le développeur Muha Games , Siltherine a publié une première vidéo de gameplay commentée à découvrir ci-dessous.Ce "nouveau" Master of Magic se veut plus riche en contenu que son prédécesseur, on y trouvera par exemple :On leur souhaite bien du courage pour équilibrer tout ça et on garde la foi.Master of Magic est prévu pour 2022.