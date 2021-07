Doom envoie le TATE

Il y a quelques semaines, LGR pondait une vidéo sur un obscur moniteur CRT ayant la particularité de pouvoir pivoter pour passer d'un afficher paysage à un affichage portrait. Le résultat est plutôt bon mais le support logiciel étant limité, ce dernier ne sert pas à grand chose. Clint montre par exemple que Doom reste en mode paysage même après fait pivoter l'appareil.Matt Phillips a vu la vidéo et s'est dit que c'était inacceptable. Il a donc développé et publié Toom , à savoir Doom en mode vertical ou TATE (prononcé ta-té) comme disent les japonais. Vous pouvez aussi appeler cettte nouvelle version Eugène Victor. Et forcément LGR a pondu une deuxième vidéo pour montrer le résultat en action sur son moniteur . Mais vous pouvez aussi tester chez vous : il vous suffit d'un PC sous DOS (ou de DOSBox) et d'un moniteur qui pivotte.