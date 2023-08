DLSS s'attaque aux reflets

Le rendu à base de lancer de rayons donne des résultats superbes mais nécessite des calculs très complexes ce qui nécessite du matos cher. Même après avoir déporté une partie des calculs depuis les coeurs GPU "généralistes" vers des coeurs dédiés, le constat n'a pas beaucoup changé. Du coup l'arme secrète d'Nvidia est d'utiliser l'IA pour minimiser les calculs.DLSS 1/2 permet de créer d'augmenter la résolution des images rendues et DLSS 3 permet de générer des nouvelles images. Les deux techniques fonctionnent sans lancer de rayon mais c'est généralement quand ce dernier pointe son nom qu'elles aident grandement à augmenter le nombre d'images par seconde. Nvidia vient d'introduire DLSS 3.5 qui lui par contre est dédié au lancer de rayons et qui fonctionnera avec toutes les cartes RTX. Son but est de remplacer les techniques de réductions de bruit classiques par de la reconstruction de rayons à base d'IA ce qui devrait grandement améliorer la qualité des reflets. DLSS 3.5 arrivera cet automne dans Alan Wake 2 ( une démo aura lieu demain ), Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et Portal RTX.