Disney se relancerait dans le JV

Disney et les jeux vidéo c'est une histoire compliquée. La House Of Mouse oscille entre déveloper en interne ou confier le tout à des partenaires. Dans le premier cas, c'est nettement plus lucratif si les jeux sont un succès. Dans le second cas, c'est nettement moins risqué. A la fin des années 80, Disney développait ses jeux en interne via son studio Walt Disney Computer Software. Puis au milieu des années 90, ce dernier est devenu Disney Interactive et a viré ses développeurs, préférant confier les licences à Nintendo, Sony ou THQ.Au début des années 2000, Buena Vista Games a été formé non pas pour développer mais pour publier des jeux développés par d'autres studios, l'exemple le plus fameux étant Kingdom Hearts développé par Square Enix. Puis Buena Vista Games s'est mis à racheter des studios comme Avalanche Software ou Black Rock Studio, s'est remis à développer des jeux en interne et a fini par devenir Disney Interactive Studios. Après le rachat de Lucasfilm en 2012, Disney a confié le développement de jeux Star Wars à EA. Il faut dire que les choses ne se passaient pas très en bien en interne. Disney Interactive Studios a perdu $200 million par an entre 2008 et 2012. En 2014, Disney a fini par fermer brutalement Disney Interactive Studios laissant 700 employés sur le carreau.Si je vous raconte tout cela c'est que Disney semble vouloir à nouveau relancer sa divison jeux. Selon Bloomberg , les dirigeants de Disney forceraient la main de Bob Iger, le PDG, pour racheter un des acteurs majeurs du JV comme EA. La logique est toujours la même : les bons jeux Disney se vendent bien (10 millions pour Star Wars Jedi : Fallen Order) et Disney se dit qu'ils pourraient gagner plein de sous plutôt que se contenter de royalties.