Pour ceux qui ne connaissent pas, Diplomatie est jeu de plateau qui a connu moultes éditions, la dernière en date venant d'Asmodée. C'est un jeu de stratégie où 2 à 7 joueurs prennent le contrôle d'une grande puissance européenne dans une version fictive de la première guerre mondiale. La grande différence par rapport à Risk et autres est l'absence complète de hasard. On gagne une bataille par simple supériorité numérique. Mais pour obtenir cette supériorité, il faut faire des alliances avec d'autres joueurs. Et aucune alliance n'est sacrée. Un joueur peut vous promettre de vous soutenir pour aller envahir Londres alors qu'en fait il va en aider un autre à vous rentrer dans le cul.La majeure partie du jeu se fait donc en discutant avec les autres joueurs via des petits papiers ou des réunions privées dans la cuisine histoire de choper une bière au passage. Cela rend la création d'une IA pour le jeu particulièrement difficile car il faut se comporter comme un humain pour gagner et j'oserai dire même comme un fils à personne. C'est un sujet qui passionne les chercheurs en IA comme Demis Hassabis ( patron de DeepMind ). Meta vient de publier un article expliquant comment ils ont créé CICERO, un agent IA capable de jouer et de gagner à Diplomatie en utilisant la version web Selon Meta, CICERO s'est placé dans les "10% des meilleurs joueurs ayant joué plus d'une partie". CICERO combine les atouts d'une IA pensée pour la stratégie comme AlphaGo et ceux d'une IA pensée pour dialoguer avec des humains comme GPT-3. La performance est assez dingue même si on se dit qu'enseigner une IA à dominer le monde n'est probablement pas une grande idée... En complément d la publication scientifique , on recommande aussi la lecture de ce fil Twitter en provenance de Mike Lewis, un des contributeurs.