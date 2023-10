Diablo IV bientôt sur Steam

Blizzard continue son opération "sauvons nos licences en perte de vitesse en les mettant sur Steam" avec Diablo IV. Le MMO-mais-pas-trop de Blizzard arrivera sur Steam dans deux semaines et Adam Fletcher, "Associate Director of Community", a confirmé que le jeu sera compatible Steam Deck. D4 est déjà jouable sur la portable de Valve mais il faut bricoler pas mal donc une intégration native ne fait pas de mal et me redonnera peut-être même l'envie de relancer un hack'n slash utilisant 256 niveaux de gris pour sa palette de couleurs. Espérons pour Blizzard que le jeu soit mieux réçu qu'Overwatch 2 qui est actuellement le jeu le moins bien noté sur Steam La sortie Steam correspondra avec l'arrivée de la nouvelle saison pour le jeu. Baptisée Season Of Blood, elle aura des vampires comme principaux antagonistes. Les développeurs ont du s'inspirer du conseil d'administration d'Activision-Blizzard et de tous les C-machins de la boite. Il est question d'une nouvelle quête, de nouveaux pouvoirs vampiriques et de cinq nouveaux boss.