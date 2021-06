Deux bons présages

Quand Amazon a annoncé qu'ils adaptaient De Bons Présages en mini-série, on a eu très peur. Mais au final le résultat est tout simplement parfait et rend honneur au célèbre bouquin de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Du coup Amazon remet cela et a annoncé une deuxième saison . Il y a un hic cependant : il n'y a pas de bouquin à adapter.Mais Neil Gaiman a une idée de suite au bouquin et Terry Pratchett était d'accord pour la développer. Neil co-écrira la deuxième saison avec John Finnemore, un scénariste britannique a écrit pas mal pour D avid Mitchell et Robert Webb . Forcément, Michael Sheen et David Tennant reprendront leurs rôles. Le tournage commencera cette année.