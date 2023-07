Désillusion

Après 30 ans d’existence, le studio Illusion ferme ses portes et efface son nom de l’histoire en retirant leurs jeux de la vente et en débranchant leurs comptes Youtube et Twitter . Triste époque qui fait qu'on verra encore moins de filles en bikini sur Factor.Si votre âme est pure et chaste, il est possible que ce nom ne vous dise rien, car si en trois décennies le studio a su marquer le jeu vidéo, c’est spécifiquement pour ses eroges bien trop sulfureux pour quitter le Japon. Les rares titres réussissant à rejoindre les côtes occidentales s'échouèrent immédiatement sur le rivage puisqu'ils subirent la suppression des fonctionnalités même attirant le public de ces jeux.Pieux et sage, factornews n’avait parlé qu’une seule fois du studio, lors de la polémique autour de Rapelay , un Custer's Revenge moderne qui avait secoué l’occident trois années après sa sortie sans encombre au Japon.