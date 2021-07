DeSalle deux ambiances

DeSalle, la nouvelle carte sur Hunt : Showdown est arrivée, et on peut dire que l’attente valait le coup. Je pourrais vous en parler pour la détailler et vous dire à quel point la verticalité est appréciable dedans , mais je vais plutôt vous parler du jeu en lui-même, parce qu’on est trop peu nombreux à y jouer et qu’il mérite qu’on soit des millions à se courser dans les bois, la winchester à la hanche.Toute la carte veut votre peau, des zombies qui errent aux chiens qui vous flairent, en passant par des monstres ruches qui vous envoient des nuées d’insectes, mais surtout les autres joueurs qui errent. Le jeu est volontairement lourd, et le moindre coup de feu s’entend sur littéralement toute la map, à vous d'estimer la distance à laquelle il a été tiré.C’est là son plus grand tour de force : le jeu limite son interface au nécessaire, et(comme un vrai chasseur, et on en connait un rayon ici niveau chasse). Tout se joue à l'observation et surtout au son.Parfois, un vol de corbeaux indiquera la position d’un adversaire, parfois c’est un cadavre d’un zombie enflammé ou des portes ouvertes qui donnent l’information d’un passage. Une branche qui craque lorsque l’on marche dans les bois, et c’est peut-être la fin du voyage, dans, grâce à un système de permadeath des personnages qu’on incarne. Perdre un chasseur de rang 50 est une expérience que je ne souhaite à personne.Les affrontements entre joueurs sont au coeur de l’experience, et far west oblige, ils se font avec. On dose ses tirs, on prie pour que l’autre nous rate, et parfois ça peut durer plusieurs secondes comme ça, les yeux dans les yeux, le colt dégainé et la goutte de sueur sur la joue.Bref, je pourrais encore en parler des heures, mais je vais simplement vous conseiller de l’essayer, parce que c’est un jeu original et d’une cohérence folle. C’est le meilleur moment pour s'y mettre, et pour peu que vous aimiez les FPS exigeant qui ne vous prennent pas par la main, vous pourriez vous aussi tomber sous le charme.