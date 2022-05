Des millions de Switchs (et de Metroid)

Nintendo a réussi à refourguer 23 millions de Switchs pendant l'année fiscale 2022 qui s'est terminée fin mars. C'est 20% de moins que l'année mais on parle d'une console dans sa cinquième année de commercialisation en pleine pénurie des composants électroniques. Au total, Nintendo a vendu 107 millions de Switchs tous modèles confondus dépassant donc la Wii et ses 101 millions d'exemplaires. Pour l'année fiscale en cours, Nintendo espère vendre 21 millions de Switchs.Au niveau des jeux, c'est aussi la fête : Nintendo a vendu 12,64 millions de Légendes Pokémon : Arceus, 2,65 millions de Kirby Et Le Monde Oublié et 2,90 millions de Metroid Dread. Ca en fait le Metroid le plus vendu de tous les temps et ça incitera peut être Nintendo à écouter leurs fans et à ressortir d'autres licences des cartons.