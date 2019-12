Des anciens d'Arkane forment WolfEye Studios

Il y a deux ans, Raphael Colantonio quittait Arkane Studios, studio qu'il avait fondé en 1999. Peu après, Factornews l'interviewait et lui posait une question rhétorique : "Raphael vient d'annoncer le nom du studio en question : WolfEye Studios . Et il n'est pas tout seul dans l'aventure vu qu'il a été rejoint par Julien Roby, ( entre autres ) producteur exécutif de Dishonored.Que vont-ils faire de beau? Des jeux différents des AAA qui n'osent pas grand chose nous dit-on mais aussi différents de ceux d'Arkane. Dans une interview , les deux compères expliquent que la course aux graphismes a été un frein à l'innovation tout en faisant exploser les budgets. Les jeux WolfEye seront développés par une petite équipe et miseront sur une DA tranchée plutôt que sur le photo-réalisme. Un autre signe des temps modernes est le fait que le studio n'est pas centralisé dans un bureau unique : l'équipe est repartie un peu partout dans le monde grâce à la magie du travail à distance.Leur premier jeu sera annoncé le mois prochain durant les Game Awards et la première image teaser montre un type qui marche avec une capuche et un sac à dos. Du coup on pense à Death Stranding ce qui est ironique vu que c'est un des rares AAA à justement essayer de proposer quelque chose de différent. Et devinez qui participera à l'écriture du jeu? Un certain Chris Avellone . Après Prey , c'est sa deuxième collaboration avec Raphael. On souhaite plein de succès à tout ce petit monde et on sera devant le poste pour les Game Awards.