Demon Slayer : au tour du jeu

Si vous ne connaissez pas encore, Demon Slayer est actuellement le gros phénomène manga et anime du moment. Dans le Japon du début du XXème siècle, on y suit Tanjiro, un jeune garçon qui doit se battre contre un groupe de démon décidé à le tuer lui et sa petite sœur.Démarré en 2016 par Koyoharu Gotōge, le manga n’a commencé à trouver son public que lorsque l’adaptation anime a débuté en 2019, et a depuis rencontré un succès qu’on n’avait pas vu depuis des années, allant même jusqu’à détrôner le roi incontesté jusque-là en termes de vente , One Piece, et générant environ un milliard d’euros de bénéfices en produits dérivés à la fin 2020 . Suite au succès monumental de l’anime, un film d’animation faisant suite à la première saison est sorti en 2020 au Japon et est allé jusqu’à devenir le plus gros succès du box-office au Japon, dépassant Le Voyage De Chihiro . Le film est d’ailleurs actuellement disponible dans les salles Francaises, et une saison 2 de l’anime a été annoncé pour fin 2021.Après cette réussite ce n’était qu’une question de temps avant qu’un jeu tiré de la série soit annoncé, ce qui a été chose faite en mars 2020, quand Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles a été dévoilé. Développé par CyberConnect2 , à qui l’on doit entre autres Dragon Ball Z : Kakarot , le jeu n’est pour l’instant prévu qu’au Japon, mais Sega a récemment déclaré que le jeu serait aussi localisé en anglais ce qui laisse bon espoir de le voir sortir un jour dans nos contrées. On pourra y incarner Tanjiro dans un mode solo qui retranscrira les évènements de la première saison de l’anime, mais on pourra aussi s’adonner à de la bonne grosse bagarre des familles en mode Versus. Une bande-annonce sort chaque semaine pour annoncer de nouveaux personnages ou présenter un des modes de jeu et aujourd’hui, c’est le mode histoire qui est à l’honneur. La direction artistique suit de près celle de l’anime qui une des clés de son succès et une petite quinzaine de personnage a pour l’instant été annoncée pour une date de sortie prévue le 14 octobre.