Delta Force revient

Dans les années 90, Novalogic était surtout connu pour ses simu d'avions, de tanks et d'hélicoptères utilsant un moteur à base de voxels. Mais les choses ont changé en 1998 avec la sortie de Delta Force, un FPS mettant en scène les troupes d'élite de l'armée US. Utilisant le même moteur, il proposait des cartes immenses avec des combats en extérieur à l'inverse des Doom-like de l'époque. Il y avait aussi du co-op et un multi en versus jusqu'à 32 joueurs. Suite à son succès, Novalogic n'a fait quasiment que du Delta Force à la qualité descendante. Entre temps, la compétition a sorti des jeux proposant plus de tactique (Ghost Recon) ou plus de bourrinage (Call Of Duty). Novalogic a fini par fermer ses portes en 2016 et THQ Nordic a racheté ses licences.Apparemment il y a des nostalgiques de la série car THQ Nordic a prêté la licence à Timi Sudio (Tencent) pour développer un reboot. Il comprendra une campagne solo fondée sur le film Black Hawk Down (comme Delta Force: Black Hawk Down en 2003) et du multi. Si le solo semble assez éloigné de l'esprit Delta Force et tape plus dans le Clone Of Duty, le multi devrait proposer des grandes cartes et des véhicules à la Battlefield. Ca sortira un jour sur Playstation, Xbox, PC, iOS et Android et c'est publié par Level Infinite (Tencent). On devrait voir plus de gameplay durant la conf' d'ouverture de la Gamescom.