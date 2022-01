Death Stranding DC : des précisions sur la sortie PC

Point d'orgue de la conférence Intel lors du dernier CES (c'est dire le niveau), l'annonce d'une sortie future de Death Stranding Director's Cut était restée assez avare en informations concrètes. L'éditeur 505 Games se fend aujourd'hui d'un petit billet de blog pour clarifier les choses : cette version enrichie du simulateur de rando de Kojima arrivera le 30 mars, et coûtera 39,99€ si vous n'avez pas le jeu de base, ou 9,99€ pour l'upgrade, comme ça avait été le cas sur consoles. Si vous ne vous étiez pas encore laissés tenter par ce jeu assez unique, on vous recommande chaudement d'y aller, c'est vraiment une sacrée expérience. Ne vous ruez pas sur la version DC par contre, les ajouts sont pour la plupart plus que discutables. Préférez le jeu de base pour débuter, et ça tombe très bien, il est en grosse promo en ce moment , et il sera toujours temps de vous offrir l'upgrade vers la version DC si vraiment vous avez besoin d'un peu de rab.