Dead Space : un studio Motivé dans deux vidéos

Nos confrères d' IGN ont pu interviewer les développeurs de Motive Studios et recueillir quelques informations sur le jeu. Il y a les vidéos "Dead Space : Créer (et recréer) le costume d'Isaac" et "Comment Dead Space vise à redéfinir l'horreur de survie" que vous retrouverez ci-dessous. Dans la première, on voit que le concepteur original de la combinaison d'Isaac Clarke de chez Electronic Arts Chi Wai Lao , avait suivi au début plusieurs pistes, et qu'il avait gardé au final le principe de la colonne vertébrale inspirée des Evas dans Neon Genesis Evangelion . C'est par la suite qu'elle a fini par servir de HUD pour représenter le niveau de vie du protagoniste principal. En reprenant le flambeau à Visceral Games , le studio de développement canadien a suivi d'autres pistes lui aussi pour la tenue, mais il est vite revenu au concept original pour le retravailler, et rendre le tout plus ergonomique et "confortable" pour Issac.La deuxième vidéo parle de l'évolution des jeux vidéos d'horreur, et son virage à la première personne dans les années 2010, puis son retour à la troisième personne depuis le remake de Resident Evil 2 en 2019. Il est fait mention également du fait qu'en Amérique du Nord, les films d'horreur sont désormais disponibles dans toutes les salles ce qui n'était pas le cas avant forcément, contrairement à dans l’hexagone. On vous rappelle que le remake de Dead Space est désormais Gold et le titre sera disponible le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.